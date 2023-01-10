 ترودو يتوجه إلى المكسيك للمشاركة في قمة قادة أمريكا الشمالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترودو يتوجه إلى المكسيك للمشاركة في قمة قادة أمريكا الشمالية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 6:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 6:06 ص

غادر رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم ، أوتاوا، متوجها إلى مكسيكو سيتي للمشاركة في قمة قادة أمريكا الشمالية مع الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور والرئيس الأمريكي جو بايدن.
ومن المتوقع أن يناقش ترودو التنسيق الاقتصادي وتكامل سلسلة التوريد وتعزيز الصناعة التحويلية الكندية.
كان الرئيس الأمريكي بايدن قد وصل إلى المكسيك قبل ترودو في مساء الأحد، ومن المتوقع أن يجري محادثات مع لوبيز أوبرادور حول مجموعة من القضايا ، بما في ذلك عبور الحدود بشكل غير قانوني، ودمج سلاسل التوريد.
ومن المقرر أن يجتمع القادة الثلاثة في مأدبة عشاء خاصة مساء اليوم في القصر الوطني في مكسيكو سيتي، وفقا للحكومة المكسيكية.

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