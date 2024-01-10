قافلة طبية مجانية بكفر الفرعونية على مدار يومين بأشمون في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تنظيم قافلة علاجية مجانية تبدأ اليوم الأربعاء، وتستمر حتى غدا الخميس 11 يناير الجاري بقرية كفر الفرعونية بمركز ومدينة أشمون.

وأشاد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الأربعاء، بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تستهدف في المقام الأول الإنسان المصري بقرى الريف لتقديم أوجه الرعاية الطبية الشاملة لهم، مؤكدا دعمه الكامل للمنظومة الصحية والقوافل والمبادرات الطبية بالإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

ومن جانبه، أوضحت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن القافلة تخدم قرى (الفرعونية، وكفر الفرعونية، وساقية أبو شعرة، ومنيل دويب، والعزب المجاورة).

وأشارت إلى أن القافلة تشمل التخصصات الطبية (باطنة – جراحة – أطفال – جلدية – نساء وتوليد – تنظيم أسرة – أسنان – أنف وأذن وحنجرة)، بجانب توفير خدمات الأشعة والتحاليل الطبية.

وأكدت تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي، من خلال فريق طبي متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع.