الهلال الأحمر الفلسطيني: 326 شهيدا و100 معتقل من الطواقم الطبية في العدوان على غزة

قالت نبال فرسخ مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنظومة الصحية في غزة والمسعفين والطواقم الطبية بشكل متعمد.



وأضافت خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن العدوان الإسرائيلي على غزة خلف حتى الآن 326 شهيدا من الطواقم الطبية وخروج 60 سيارة إسعاف عن الخدمة و100 معتقل من الكوادر الصحية.



وأكّدت أن 13 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي وثمانية من الطواقم التابعة لـ«الهلال» قيد الاعتقال.



وأوضحت أن الاحتلال يكثف من استهدافه للمستشفيات، لا سيما من خلال الطائرات المسيرة التي تفتح نيرانها عليها وكذلك من خلال القصف المباشر.