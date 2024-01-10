 الهلال الأحمر الفلسطيني: 326 شهيدا و100 معتقل من الطواقم الطبية في العدوان على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهلال الأحمر الفلسطيني: 326 شهيدا و100 معتقل من الطواقم الطبية في العدوان على غزة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 12:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 12:26 م
قالت نبال فرسخ مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنظومة الصحية في غزة والمسعفين والطواقم الطبية بشكل متعمد.

وأضافت خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن العدوان الإسرائيلي على غزة خلف حتى الآن 326 شهيدا من الطواقم الطبية وخروج 60 سيارة إسعاف عن الخدمة و100 معتقل من الكوادر الصحية.

وأكّدت أن 13 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي وثمانية من الطواقم التابعة لـ«الهلال» قيد الاعتقال.

وأوضحت أن الاحتلال يكثف من استهدافه للمستشفيات، لا سيما من خلال الطائرات المسيرة التي تفتح نيرانها عليها وكذلك من خلال القصف المباشر.

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