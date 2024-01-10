 حسن مصطفى: نسبة جاهزية منتخب مصر لأمم إفريقيا لا تتخطى 65% - بوابة الشروق
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حسن مصطفى: نسبة جاهزية منتخب مصر لأمم إفريقيا لا تتخطى 65%

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 2:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 2:20 ص

يرى حسن مصطفى لاعب الزمالك السابق، أن أحمد فتوح لم يظهر بشكل جيد مع منتخب مصر أمام تنزانيا في اللقاء الودي، مشيرًا أن فيتوريا يفكر في الاعتماد على محمد حمدي في الجبهة اليسرى خلال أمم إفريقيا.

وقال مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "النني وحمدي فتحي وزيزو هم الثلاثي الأقرب لقيادة خط وسط منتخب مصر في أمم إفريقيا، ولا خلاف على الثلاثي الهجومي صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد".

وأضاف: "منتخب مصر نسبة جاهزية لاعبيه 65%، وبتوالي المباريات سيظهر عامل الانسجام والتأقلم ومدى رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز".

وواصل: "المنافسة في أمم إفريقيا ستكون قوية بين المنتخبات القارية، ومنتخب الجزائر تراجع مستواه بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ودور المجموعات سيُظهر الفرق التي ستنافس بقوة على اللقب، خصوصا في ظل تميز بعض المنتخبات بوجود محترفين أقوياء في أوروبا".

وأشار إلى أن المنتخب التونسي تأثر بعدم قوة بطولة الدوري التونسي ومعظم المحترفين تخرج لأندية ليست كبيرة في أوروبا، وبطولة أمم إفريقيا دائما تكون فرصة لبعض اللاعبين الأفارقة من أجل إثبات جدارتهم بالاحتراف أوروبيا.

واختتم بالحديث عن تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي، قائلا: "دائما نشاهد فيديوهات للاعبين يظهرون فيها بشكل جيد، لكن الأهم هو الظهور في الملعب بشكل جيد، وأرى أنها صفقة جيدة وسوف يتم قيده كلاعب مصري".


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