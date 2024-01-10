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السبت.. حفل أصالة في أبو ظبي

أصالة
أصالة
إيناس العيسوي
نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 11:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 11:06 ص

تقيم الفنانة أصالة حفلا غنائيا السبت المقبل فى أبو ظبى، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها أسفة وشكرًا ويا مجنون و60 دقيقة حياة.

وطرحت أصالة نصري أغنيتها الجديدة "جنة الحب" خلال الفترة الماضية، وهي من كلمات الدكتور ذياب بن غانم المزروعي، وألحان فايز السعيد، وتوزيع الموسيقى نور هاشم.

وطرحت أصالة أيضًا عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسي" منها أغنية الأخبار الحلوة كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، والتوزيع الموسيقي لكريم أسامة، وهندسة صوتية محمد صقر.


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