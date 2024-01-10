مطار العريش يستقبل 65 طن مساعدات لقطاع غزة من الأردن وبلجيكا

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استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، طائرتين تنقلان مساعدات إنسانية لقطاع غزة من الأردن وبلجيكا.

وذكر مصدر في محافظة شمال سيناء، أن الطائرتين تحملان مساعدات إغاثية عاجلة لغزة بالإضافة لأدوية والمستلزمات الطبية بحوالي 56 طنا.



ووصلت الطائرة الأولى من الأردن وتحمل 5.700 طن من الملابس المقدمة لأهالي غزة، كما استقبل المطار الطائرة الثانية من بلجيكا لصالح (منظمة اليونيسيف) تحمل 50.668 من الأدوية.

وتم تفريغ شحنات المساعدات الإنسانية ونقلها إلى مركز الخدمات اللوجستية في العريش تمهيدا لتجهيزها ونقلها إلى معبر رفح تباعا.