اللواء سمير فرج: مصر رفضت سيناريوهات اليوم التالي لغزة بعد الحرب

كشف اللواء سمير فرج الخبير العسكري، عن رفض الإدارة المصرية سيناريوهات اليوم التالي لغزة ما بعد الحرب، وذلك في أعقاب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت منذ أيام خطته بهذا الصدد.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إن السيناريو الإسرائيلي يتبنى مطالبة «مجموعة دول أوربية إلى جانب مصر ودولة عربية أخرى بتولي إدارة غزة وقوبل برفض مصري قاطع».

وأشار إلى موافقة الإدارة الأمريكية على الرؤية المصرية حول تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، لافتا إلى عرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ إقامة انتخابات في غزة والضفة خلال فترة مدتها 6 أشهر؛ من أجل ضخ قيادات فلسطينية جديدة في المشهد السياسي.

وكشف عن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقتراح رئيس وكالة المخابرات الأمريكية- «سي آي أي»- أثناء زيارته الأخيرة إلى القاهرة، بشأن تولي مصر إدارة الفترة الانتقالية في غزة حتى موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية، قائلا: «الرئيس السيسي كالعادة بكل حكمة قال (مصر لن تتورط في هذا الموضوع)».

وأشار إلى إصرار القيادة السياسية المصرية على تولي السلطة الفلسطينية إدارة «اليوم التالي للحرب في غزة».