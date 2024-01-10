إسبانيا تعلن حالة طوارئ بيئية بسبب العثور على لدائن بلاستيكية على الشاطئ

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أعلنت السلطات شمالي إسبانيا حالة الطوارئ البيئية، اليوم الأربعاء، بعد انجراف كميات كبيرة من اللدائن البلاستيكية على الشواطئ.

وذكرت صحيفة "لا بوس" في إقليم جاليثيا أن منطقتي أستورياس وجاليثيا يمكن أن تطلب الآن المساعدة من الحكومة المركزية في تنظيف الشواطئ بعد إعلان حالة الطوارئ.

ويتم استخدام اللدائن البيضاء، التي تماثل حجم حبات العدس، في صناعة الأجزاء البلاستيكية لسلع متنوعة.

وانتهى الأمر باللدائن في البحر بعدما سقطت عدة حاويات تحمل حوالي 25 طنا من اللدائن من سفينة شحن خلال عاصفة في ديسمبر.

وكانت اللدائن معبأة في أكياس بلاستيكية انفتحت في البحر.

وأكدت شركة الشحن الدنماركية العملاقة "ميرسك" أن السفينة المستأجرة "توكوناو" فقدت ست حاويات قبالة ساحل جاليثيا في الثامن من ديسمبر في طريقها إلى روتردام الهولندية.

وذكر متحدث باسم شركة "ميرسك" أنه تم إخطار خفر السواحل الإسباني والبرتغالي بالواقعة على الفور.

وكلف ملاك السفينة شركات متخصصة للمساعدة في إزالة اللدائن.

وحذر علماء البيئة من خطر دخول البلاستيك في السلسلة الغذائية للبشر والحيوانات.