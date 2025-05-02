مراسلون بلا حدود: حرية الصحافة في العالم في أسوأ حالاتها على الإطلاق

أظهر أحدث تصنيف عالمي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الجمعة أن حرية الصحافة في العالم في أسوأ حالاتها على الإطلاق، مشيرة إلى أن أوروبا هي الأكثر حرية في مجال الصحافة.

وقالت المنظمة في تحليلها: "وضع حرية الصحافة العالمي في عام 2025 في أدنى مستوياته على الإطلاق... يعيش أكثر من نصف سكان العالم في دول ذات وضع خطير للغاية".

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن أوروبا لا تزال المنطقة التي يمكن للصحفيين فيها ممارسة الصحافة بأقصى قدر ممكن من الحرية.

ولا تزال النرويج رائدة وقدوة في التصنيف العالمي، تليها إستونيا وهولندا.

وجاء في أدنى القائمة الصين وكوريا الشمالية وإريتريا في المراكز من 178 إلى 180.

وصنف التحليل الوضع بـ"الجيد" فقط في سبع دول، جميعها في أوروبا. وجاء في بيان المنظمة: "بالإضافة إلى الوضع الأمني ​​الهش وتزايد الاستبداد، فإن الضغط الاقتصادي على وجه الخصوص يسبب مشكلات لوسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم".

وأضافت المنظمة أن ألمانيا، التي احتلت المركز العاشر العام الماضي، لم تعد من بين أفضل 10 دول في التصنيف، حيث هبطت إلى المركز الـ11 وذلك بسبب "بيئة العمل العدائية المتزايدة للعاملين في مجال الإعلام في ألمانيا، وخاصة بسبب هجمات اليمين المتطرف".

وأشار البيان أنه في عام 2024 تعرض الصحفيون الذين تعاملوا مع بيئات وأحزاب يمينية متطرفة مثل حزب "البديل من أجل ألمانيا" للخطر مرة أخرى، حيث أبلغوا عن تهديدات وإهانات وخوف من العنف الجسدي.

ومن الناحية التحريرية أيضا، وُجِّهَت انتقادات لألمانيا، حيث أشار التقرير إلى "العديد من الحالات الموثقة التي أبلغ فيها عاملون في مجال الإعلام عن عقبات كبيرة بشكل غير متناسب عند تغطية الصراع في الشرق الأوسط".

وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية تدهور بشكل ملحوظ في ألمانيا.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، أنيا أوسترهاوس: "يعيش أكثر من نصف سكان العالم الآن في دول نصنف فيها وضع حرية الصحافة بأنه خطير للغاية... الصحافة المستقلة شوكة في خاصرة الحكام المستبدين".

وأضافت أوسترهاوس أن هذا بدوره له تأثير على الجدوى الاقتصادية للصحافة، وقالت: "إذا جفّت الموارد المالية لوسائل الإعلام، فمن سيكشف المعلومات المضللة والدعاية الكاذبة؟ إلى جانب نضالنا اليومي من أجل سلامة الصحفيين، نعمل أيضا من أجل تعزيز الأسس الاقتصادية للصحافة".

ويشير التقرير إلى أن وسائل الإعلام تكافح من أجل العمل بشكل مستدام في 160 دولة حول العالم.

ويُقيّم تصنيف حرية الصحافة الوضع في بلد أو منطقة في إطار خمس فئات: السياسة، والقانون، والاقتصاد، والثقافة الاجتماعية، والأمن.

وصدر التصنيف قبل اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق غدا السبت.