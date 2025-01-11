مازيمبي يودع دوري أبطال أفريقيا

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ودع مازيمبي الكونغولي دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة بهدف أمام مولودية الجزائر في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

ويدين مولودية الجزائر بالفضل في هذا الفوز للاعبه أكرم بوراس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد مازيمبي عند نقطتين في المركز الرابع الأخير، ليودع المسابقة قبل مباراته الأخيرة.

في المقابل بإمكان مولودية الجزائر التأهل بشكل رسمي لدور الثمانية، في حال فوز الهلال السوداني على يانج أفريكانز التنزاني بعد غد الأحد.

ويتصدر الهلال السوداني ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وضمن تأهله من الجولة الماضية.

أما يانج أفريكانز يتواجد في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وفي حال خسارته في هذه الجولة سيتأهل مولودية الجزائر للدور التالي بغض النظر عن نتائج آخر جولة.