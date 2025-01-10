أسامة كمال ينعى ليلى رستم: مثال للإعلامي على الشاشة وخارجها

نعى الإعلامي أسامة كمال، الإعلامية القديرة ليلى رستم، والتي وافتها المنية، الخميس، عن عمر ناهز 87 عامًا، مشيرًا إلى أنها كانت «مثالا للإعلامي على الشاشة وخارجها».

وعبر خلال برنامجه «مساء «DMC عبر شاشة«DMC» مساء الخميس، عن حزنه لرحيل إعلامية مثلت له منذ طفولته مثالا للإعلامي الناجح، قائلا: «مؤسف لنا رحيل إعلامية لم ألتق بها طوال عمري؛ ولكني منذ طفولتي كنت أراها مثالا للإعلامي الناجح على الشاشة وخارجها».

وتقدم «كمال» بالعزاء لأسرة الإعلام المصري ولأسرة الإعلامية الراحلة، التي تركت تاريخًا كبيرًا منذ بداية التلفزيون المصري عام 1960.

وسلط الضوء على أهم برامجها، «نجمك المفضل»، الذي شهد ظهور نجوم كبار ورواد الفن في تلك الفترة.

وأشاد بإرثها المهني الراسخ، قائلا: «كنت بالأمس أذكرها بالخير في جلسة عائلية، وقلت هكذا يكون الإعلامي أو الإعلامية، التي تظل سيرتهما حاضرة على مر الزمان بفضل مهنيتها وحرفيتها واحترامها».

وأشار إلى حوار لها في التسعينيات تحدثت فيه عن تربية جيلها في المدرسة والمنزل، وكيف تغير الوضع، ودعت إلى استعادة تلك القيم.

وختم نعيه قائلا: «رحم الله العزيزة الغالية الكبيرة ليلى رستم».