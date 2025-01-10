السيد القصير: تدشين حزب الجبهة الوطنية جاء استجابة لمطالبات النخب السياسية والشباب

قال الدكتور السيد القصير، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ووزير الزراعة السابق، إن «جميع توصيات اللقاءات الحوارية التي عقدت مع مجموعة كبيرة من النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشباب والمرأة، وكل فئات المجتمع وأطيافه؛ نادت كلها بضرورة إنشاء حزب سياسي جديد».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» أن نسبة المنتمين للأحزاب السياسية في مصر لا تتجاوز 2% إلى 3% من إجمالي من لهم حق الانتخاب أكثر من 77 مليون مواطن.

وتابع: «هذا معناه أن مفيش شيء جاذب لانخراط المواطنين في الحياة السياسية والحزبية»، مضيفا أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني كانت «استشعارا من الرئيس أن الحياة الحزبية محتاجة».

وشدد أن الأحزاب يجب أن يكون لها دور في تقديم الحلول والأفكار وبرامج لكل الإشكاليات القائمة للدولة؛ لتساعدها في تطوير السياسات أو استراتيجيتها .

وأوضح أن السعي للسلطة هو هدف رئيسي لأي حزب عندما تصل الحياة السياسية إلى مرحلة النضج، مشيرا إلى «أننا في مرحلة بناء الحياة السياسية».