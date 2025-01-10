النائبة جيهان البيومي: مطمئنة على مستقبل الطلاب مع نظام البكالوريا الجديد

كشفت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة «البكالوريا»، قائلة: «النظام الجديد ما زال في البداية وغير واضح، ومشروع قانون النظام الجديد لم يُعرض على البرلمان حتى الآن».

وأضافت خلال حوارها لبرنامج «المحاور»، مع الإعلامي فهمي بهجت، المذاع على فضائية «الشمس»، أنها متفائلة من جهود وزير التربية والتعليم الحالي الذي استطاع إعادة الطلاب مرة أخرى إلى المدارس، معقبة: «أنا مطمئنة على الطلاب في هذه المرحلة».

ولفتت إلى أن مصر بدأت في تغيير منظومة التعليم ككل سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي من خلال تغيير المناهج ووضع بعض المواد الاختيارية، مشيرة إلى أن بعض أولياء الامور لديهم حالة من الرعب تجاه أي تغيير، رغم أن التغيير الجديد يُقلل من فكرة الدروس الخصوصية التي ما تزال فيروس مستمر في منظومة التعليم.

وأوضحت أن تغيير نظام الثانوية العالمة في حاجة إلى تغيير القانون الحالي وعرضه على مجلس النواب، منوهة أن الدولة اهتمت خلال الفترة الأخيرة بإعداد جامعات تعليمية وبرامج مميزة في التعليم الجامعي.

وذكرت أن فكرة إعطاء الطالب فرصة أكثر من مرة في الثانوية العامة أمر مهم، خاصة وأن بعض الطلاب قد تتعرض لظروف طارئة تمنعهم من الوصول إلى حلمهم، والدخول إلى الكلية المناسبة.

وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة تُعطي للطالب فرصتين في الثانوية العامة، لافتة إلى أن أول فرصة مجانية، وثاني فرصة اختيارية، مؤكدة أن إعادة امتحان المادة في النظام الجديد يكون برسوم لا تزيد عن 500 جنيه.