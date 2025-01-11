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أعداد جريدة الشروق
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سيراميكا كليوباترا يكشف مفاجأة بشأن ضم قندوسي من الأهلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 10 يناير 2025 - 11:52 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يناير 2025 - 11:52 م

كشف معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، تطورات هامة بشأن موقف الدولي الجزائري أحمد قندوسي، المعار من النادي الأهلي.

وأوضح معتز البطاوي أن سيراميكا كليوباترا في مراحل متطورة من التفاوض مع النادي الأهلي، بشأن التعاقد مع أحمد قندوسي بشكل نهائي.

وقال البطاوي في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «المفاوضات مع النادي الأهلي للتعاقد بشكل نهائي مع اللاعب أحمد قندوسي، في الرتوش الأخيرة».

هذا وقاد أحمد قندوسي فريقه سيراميكا كليوباترا لتحقيق انتصار هام أمام طلائع الجيش، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري، بتسجيله هدف الفوز (1-0).


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