قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تعمل على مواجهة تحدي الفقر المائي من خلال مشروعات ضخمة؛ لمعالجة وتحلية المياه.

وضرب في كلمة خلال تفقده الأكاديمية العسكرية، بثتها قناة «إكسترا نيوز»، بعض الأمثلة على هذه المشروعات مثل محطة المحسمة والتي تعالج مليون متر مكعب يوميا، وبحر البقر 5.7 مليون متر مكعب، ومحطة 3 مايو التي تعالج 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.

وتابع موجها حديثه لإحدى طالبات الأكاديمية: «المحطات دي عوائدها أنتِ مش شايفاها، فين الأسعار اللي مش عايزة ترخص بالشكل اللي يرضي كل المصريين لسه، لكن المحطات هنستفاد منها؛ لأن المياه اللي ربنا أعطانا إياها مش كتير، وإحنا بنعاني من حالة فقر مائي».

ولفت إلى أن «استهلاك مصر من المياه 500 متر مكعب للفرد سنويًا، وهو حد الفقر المائي»، مضيف: «إحنا مش هنقدر نزود المياه غير بحاجتين معالجة المياه، أو تحلية مياه البحر نعملها تحلية ونستخدمها».

وأشار إلى أهمية الاستثمارات في البنية التحتية لبناء قدرة الدولة على التنمية، قائلا: «تكلفة البنية الأساسية والمشروعات، ممكن تقول لي فين إحنا مش شايفين إن الأسعار بتتراجع بشكل كويس علشان نحس بالراحة، أيوه طبعًا، علشان كده قلت لازم نعرف كويس إن الـ 10 سنين اللي فاتوا كان كلهم جهد في بناء قدرة دولة للانطلاق».