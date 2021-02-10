التبادل التجاري بين بريطانيا وروسيا يرتفع للعام الرابع في 2020

قال السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين واصل الارتفاع في 2020 للعام الرابع على التوالي، وذلك رغم العلاقات السياسية المعقدة بين البلدين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن كيلين القول: "حجم تجارتنا مستمر في النمو، حيث ارتفع بنسبة 15-20% أخرى في عام 2020 مقارنة بالعام السابق. نحقق نموا مستمرا للعام الرابع على التوالي"، موضحا أن حجم التبادل التجاري العام الماضي وصل لنحو 23 مليار دولار.

وقال إن الإطار القانوني للعلاقات الروسية البريطانية، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، لم يتأثر بقرار المملكة المتحدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "اتضح في وقت سابق أنه سيتعين علينا إعادة بناء الإطار القانوني الكامل للعلاقات. إلا أن الاتفاق (الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) ليس مهما لنا كما هو بالنسبة لدول أخرى. في الوقت الحالي، يتعين على المملكة المتحدة التأسيس لعلاقات جديدة مع أولئك الذين كانت لهم في وقت سابق علاقات اقتصادية وتجارية مكثفة معها، وعلى وجه التحديد الاتحاد الأوروبي نفسه وأعضائه، وكذلك مع الولايات المتحدة والصين وتركيا واليابان ومجموعة كبيرة من الدول الأخرى"، معتبرا أن روسيا "ليست ضمن هذه الفئة".



