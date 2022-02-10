إشتية يدعو ألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين للحفاظ على حل الدولتين من التلاشي

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء الخميس، ألمانيا إلى "تحريك المياه الراكدة في العملية السياسية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، من منطلق الإيمان بحل الدولتين والحفاظ عليه من التلاشي".



وجدد اشتية في بيان عقب استقباله في مدينة رام الله وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، مطالبته بالضغط على إسرائيل لاحترام والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، الأمر الذي قد يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح.



وثمن علاقات الصداقة بين فلسطين وألمانيا، والدعم الألماني المستمر على صعيد العديد من القطاعات، والمساندة في بناء المؤسسات للوصول إلى الدولة المستقلة.



وأشار إلى أن "استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي من انتشار الحواجز والاقتحامات اليومية وحصار قطاع غزة وعزل القدس عن محيطها، يؤدي إلى تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين".



وشدد اشتية على أن نجاح عملية السلام بحاجة إلى مرجعيات واضحة متفق عليها، وإجراءات لبناء الثقة بين كافة الأطراف، ووسيط نزيه لعملية السلام، إضافة إلى إطار زمني واضح متفق عليه.



وقال اشتية إن "الشعب الفلسطيني ضحية الاحتلال الإسرائيلي، وألحق بنا الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وتعدى على ثقافة شعبنا وتاريخه وأرضه"، مضيفا: "نريد سلاما مبنيا على الحق والعدل بما يضمن ديمومته".



وأكد اشتية دور ألمانيا الفاعل في الاتحاد الأوروبي، وأن أوروبا قادرة أن تسعى من خلال الرباعية لملء الفراغ السياسي الذي تعيشه المنطقة الآن.