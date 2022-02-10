 أبوجبل: الحضري حارس القرن.. ومشاركتي أمام كوت ديفوار أثارت قلق الجماهير - بوابة الشروق
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أبوجبل: الحضري حارس القرن.. ومشاركتي أمام كوت ديفوار أثارت قلق الجماهير

أمير نبيل
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 10:27 م | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 10:27 م

أكد محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، أن عصام الحضري مدرب حراس الفراعنة هو حارس القرن في مصر.

وقال أبوجبل في تصريحات تلفزيونية إنه استفاد كثيرا من العمل تحت قيادته في المنتخب، موضحا: "اللي متعلمش منه متعلمش حاجة".

كما أشاد حارس الزمالك بما قام به الحضري عندما أعد له زجاجة مياه كُتب عليها أسماء مسددي ركلات الترجيح في الفرق المنافسة والزوايا التي يفضلونها ما جعله يتصدى لبعضها.

وأشار أبوجبل إلى أنه لم يكن يتوقع أن يشارك في كأس الأمم الأفريقية، وأنه كان يعلم بأن الجماهير "وضعت أيديها على قلوبها" عندما شارك كبديل لمحمد الشناوي في مباراة كوت ديفوار.


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