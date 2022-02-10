نشرة أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم

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استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات، اليوم الخميس، بينما تباينت أسعار الأسمنت بأسواق الجملة.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز ليسجل نحو 15150 جنيها.

استقر سعر حديد بشاي ليسجل 15050 جنيها.

واستقر سعر حديد العتال ليسجل نحو 15050 جنيها.

واستقر حديد المراكبي ليسجل نحو 14300 جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 14500 جنيه.

كما استقر حديد العشري 14500 جنيه.

• وجاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

تراجع سعر أسمنت المسلح 70 جنيها ليسجل 1100 جنيه.

بينما ارتفع سعر أسمنت النصر 20 جنيها ليسجل 1140 جنيها.

كما صعد أسمنت لافارج 20 جنيها ليسجل 1160 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت وادي النيل بنحو 5 جنيهات ليسجل 1130 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت السويس 20 جنيها ليسجل نحو 1160 جنيها.

كما صعد سعر أسمنت حلوان 20 جنيها ليسجل 1180 جنيها.

وارتفع سعر مصر للأسمنت قنا 10 جنيهات ليسجل 1130 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت السويدي 25 جنيها ليسجل 1210 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارًا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.