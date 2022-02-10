حماية المستهلك بالوادي الجديد يشن حملة مكثفة للتأكد من انضباط الأسواق

شن المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بالوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة مكثفة بالمحال التجارية فى الأسواق المختلفة، وذلك للتأكد من انضباط الأسواق واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأعلن المكتب، في بيان له، أن الحملة أسفرت عن تحرير العديد من المحاضر للمخالفين، وتم إعدام عبوات سوسيس وجمبرى بمعرفة اللجنة المشكلة لانتهاء صلاحيتها، بحانب تحرير بعض المحاضر لعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين بالمحال التجارية وعدم إعلان أسعار لبعض المحال التجارية.

وأضاف المكتب أنه تم شن حملة في مركز بلاط، بالتعاون مع إدارة تموين بلاط والتفتيش الغذائي؛ للتأكد من انضباط الأسواق وجودة وسلامة المعروض ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أسفرت عن وجود بعض المخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار وانتهاء شهادات صحية.

وأكد بيان حماية المستهلك، أنه يتم تشديد الرقابة على المخابز ومتابعة وصول الدعم لمستحقيه وجودة وسلامة رغيف الخبز، وتم شن حملة والمرور على بعض المخابز داخل مدينة موط بمركز الداخلة، لم تسفر عن ضبط أى مخالفات.