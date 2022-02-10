وكالة الفضاء المصرية تقدم قمرا صناعيا تعليميا لكلية الهندسة الإلكترونية بالمنوفية

قدمت وكالة الفضاء المصرية قمرًا صناعيًا تعليميًا لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور أيمن السيد عميرة عميد الكلية وبحضور لفيف من الأساتذة من قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية ليكون نواة لمعمل تكنولوجيا الأقمار الصناعية في الكلية ولنشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء في المجتمع المصري.

وأكد الدكتور أسامة زهران رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بالكلية، أن الهدف من معامل الأقمار الصناعية هو مساعدة الطلبة في تطوير الدوائر والأجزاء الخاصة بالقمر الصناعي وأن يكون للطلبة دور كبير في تطوير برنامج الفضاء المصري الذي تتولاه الدولة المصرية.

كما أشار إلى عمل ندوة تعريفية بالتنسيق مع وكالة الفضاء المصرية عن أهمية برنامج الفضاء المصري واستخداماته وأن الكلية تسعي ليكون لها دور في تطوير المجتمع المصري من خلال جهود علمائها من أعضاء هيئة التدريس والطلبة التميزين في الكلية.

كما أوضح الدكتور عبد العزيز شلبي الأستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية والمشرف العام على المعمل على أهمية معمل الأقمار الصناعية فهو يساعد على تنمية قدرات الطلاب ومساعدتهم في تصنيع قمر صناعي بمختلف مراحله.