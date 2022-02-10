التحالف يطلب من المدنيين بصنعاء إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكريا خلال الـ72 ساعة المقبلة

قال التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، إن تعمد ميليشيا الحوثي استهداف مطارات مدنية «تمادٍ لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع»، لافتًا إلى «قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيرات».

وطلب التحالف العربي من المدنيين في صنعاء إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكريا خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت اليوم الخميس (12:05) 10 فبراير 2022م من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، أوضح العميد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار ووقوع (12) إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.