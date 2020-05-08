الجيش اليمني يحاصر مدينة حرض ويستعد لاقتحامها خلال ساعات

أحكمت قوات الجيش اليمني الحصار على عناصر ميليشيا الحوثي وسط مدينة حرض الحدودية التابعة لمحافظة حجة،بعد أن أمّنت سلسلة جبلية شرق المدينة كانت الميليشيا تحاول عبرها فك الحصار المضروب على عناصرها منذ يوم الجمعة الماضي.

وذكر مصدر ميداني، وفقا لقناة "اليمن الإخبارية"، بأن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة أحكمت سيطرتها على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض، التي يتحصن بها المئات من عناصر الميليشيا، وأنها بصدد تنفيذ عمليات تمشيط واقتحام في الساعات المقبلة، إذ لم يعد أمام هذه العناصر سوى الاستسلام أو القتال حتى الموت.

وأكد المصدر أن قوات الجيش الوطني وألوية اليمن السعيد، حققت تقدماً جديداً شرق مديرية حرض بمحافظة حجة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي.. وكانت قوات الجيش اليمني كبدت، أمس، ميليشيات الحوثي عشرات القتلى والجرحى في محافظتي مأرب والجوف.