 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية - بوابة الشروق
الخميس 10 فبراير 2022 3:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 2:16 م | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 2:16 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 12 مواطنا فلسطينيا، من ضمنهم طفلان، في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في محافظة بيت لحم الواقعة جنوب الضفة، في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين إبراهيم حسين صلاح (15 عامًا)، ويامن أشرف صلاح (15 عامًا)، من بلدة الخضر، فيما اعتقلت من رام الله بوسط الضفة، خمسة فلسطينيين.

وفي نابلس شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال عمار العموري من حي العامرية، وعمار راغب صلاح من قرية برقة.

وقالت مصادر بالقدس إنه تم اعتقال فتى من حي رأس العامود، وشاب من بلدة عناتا شمال شرق المدينة.

وفي جنين الواقعة بشمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر سائد ثابت محمد أبوعبيد ، عقب محاصرة منزله ببلدة كفر قود جنوب المدينة.

وتعمد قوات الاحتلال إلى إعادة اعتقال الأسرى المحررين وذويهم من باب التضييق عليهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك