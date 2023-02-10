الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم متواصل لزيلينسكي بعد حضوره قمة في بروكسل

طمأن قادة الاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن أوروبا سوف تواصل دعمها في الحرب ضد روسيا، ولكنهم أعلنوا عن قليل من الالتزامات الملموسة في بيان نشر عقب قمة أوروبية في بروكسل.



وجاء في بيان تم تبنيه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "الاتحاد الأوروبي سوف يؤازر أوكرانيا بدعم متواصل مادام تطلب الأمر ذلك".



وأفاد البيان بأن "الحرب الوحشية الروسية التي بدأت قبل نحو عام، تسببت في معاناة ودمار كبيرين لأوكرانيا وشعبها. ويجب على روسيا وقف هذه الحرب الوحشية على الفور".



كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يدرس زيادة "الضغط الجماعي" على روسيا، بالتنسيق والتعاون عن كثب مع الشركاء، وأيضا تعزيز التدابير لمواجهة أي محاولة للتحايل.



غير أن زعماء أوروبا كانوا أكثر تحفظا بشأن قضايا مثل استخدام الأموال الروسية المجمدة من أجل إعادة إعمار أوكرانيا.



وحل الرئيس الأوكراني ضيفا على قمة بروكسل، في ثاني رحلة له خارج بلاده منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022.



وناشد زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي في وقت سابق زيادة الأسلحة لبلاده، بما يشمل طائرات مقاتلة، وتسريع وتيرة توفيرها.



وواصل زيلينسكي حملته من أجل تشكيل محكمة لتحميل روسيا مسؤولية حرب أوكرانيا، ودعا إلى دعم خطة السلام التي طرحها، كما حث الاتحاد الأوروبي على فرض المزيد من العقوبات على روسيا.