زيلينسكي يصف زيارته لأوروبا بأنها بداية لعهد جديد من التعاون

أنهى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زيارته في أوروبا بانطباع إيجابي.



وقال في رسالته المصورة مساء اليوم الجمعة: "لندن وباريس وبروكسل، في كل مكان، تحدثت في تلك الأيام عن كيفية تعزيز قواتنا، هناك اتفاقيات مهمة للغاية وتلقينا إشارات جيدة".



وقال إن ذلك انطبق على الدبابات والصواريخ بعيدة المدى. غير أنه أضاف أن هناك الكثير للقيام به بشأن تأمين طائرات مقاتلة لقواته في المستوى التالي من التعاون.



وفي لندن، قال إنه لمس أن بريطانيا تريد حقا أن تنتصر أوكرانيا على روسيا. وقال إن الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، كان مهما لتبادل الآراء.



وتعهد زيلينسكي شعبه بأنه "سيكون هناك المزيد من الدعم".



ووصف زياراته للقمة الأوروبية والبرلمان الأوروبي بأنها "بداية لمرحلة جديدة". وقال إنه في هذه المرحلة الجديدة من التعاون، لم تعد أوكرانيا ضيفة على المؤسسات الأوروبية، بل عضوا كامل العضوية بالاتحاد الأوروبي.