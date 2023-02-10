الأردن يرسل مستشفى ميدانيا عسكريا إلى تركيا جراء الزلزال

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها جهزت مستشفى ميدانيا عسكريا يضم طاقماً مكوناً من 108 من الأطباء والممرضين والإداريين، وبسعة 24 سريرا، وغرفة عمليات، ومختبرات، وغرفة عناية حديثة، بالإضافة إلى صيدلية بتخصصات مختلفة لإرسالها إلى تركيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي- في بيان اليوم الجمعة- إن أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الأردني أقلعت اليوم ناقلة المستشفى الميداني الذي تم تحديد موقعه في قرية بازارتشيش في مقاطعة كهرمان مرش التركية، التي تضررت بشكل كبير من الزلزال.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، وأمين عام وزارة الخارجية وشئون المغتربين للشئون الدبلوماسية والمغتربين السفيرة لينا الحديد، وسفير الجمهورية التركية في عمّان أردام أوزان، في وداع طاقم وأفراد المستشفى الميداني عند مغادرة الطائرات التي أقلعت، اليوم.