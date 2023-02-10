 استشهاد فلسطيني ومقتل مستوطنين اثنين في عملية دهس بالقدس المحتلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد فلسطيني ومقتل مستوطنين اثنين في عملية دهس بالقدس المحتلة

وكالات:
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 2:48 م | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 2:48 م

استشهد فلسطيني، وقتل مستوطن وأصيب سبعة آخرون، اليوم الجمعة، في عملية دهس بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر عبرية، إن النار أطلقت على سائق دهس عددا من المستوطنين عند محطة لانتظار الحافلات، في حي "راموت" شمال غرب مدينة القدس، ونتيجة لذلك استشهد الشاب متأثرا بجروحه الخطيرة، بحسب وكالة معا الإخبارية الفلسطينية.

وذكرت المصادر، أن مستوطنين اثنين قتلا على الفور، بينما أصيب سبعة آخرون بجروح وصفت جروح أربعة منهم بالخطيرة جدا والخطيرة.

وذكرت مصادر الاحتلال، أن منفذ عملية القدس هو الشهيد حسين قراقع من سكان العيسوية شرقي القدس المحتلة.

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