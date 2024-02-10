صبري فواز يكشف عن رسالة طفل فلسطيني له

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شارك الفنان صبري فواز، جمهوره صورة رسالة بخط اليد من طفل فلسطيني، بترت أطرافه نتيجة إصابته في قصف لجيش الاحتلال على غزة، وهو يطلب باقي حلقات مسلسله «وبينا معاد».

وكتب صبري فواز تعليقا على الصورة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «يامن.. صبي فلسطيني من غزة.. بيحب التمثيل ومشترك في فريق المسرح بمدرسته.. أصابته هجمات الاحتلال الغاشمة إصابة أدت لبتر أطرافه ويعالج الآن».

وتابع صبري فواز: «من ضمن برنامج العلاج، التأهيل النفسي.. أهل الخير اللي بيعالجوه هو وغيره من المصابين، بيطلبوا من كل واحد يكتب الحاجات اللي يحب يتفرج عليها في أوقات المشاهدة».

وأضاف صبري: «وده كان طلب يامن.. باقي حلقات وبيننا ميعاد.. وكل أعمال عمي صبري فواز حتى لو بيمثل لحاله.. هام: فكر اختاره بدور بطولة معاي.. يامن».

وأكد صبري تشرفه بالعمل مع الطفل الفلسطيني يامن، معلقا: «ربنا يكتبها لنا يا يامن.. وأتشرف بالشغل مع الفنان البطل يامن.. بحبك».

ويعرض لصبري فواز حاليا الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد»، ويشاركه في البطولة كلا من بطولة شيرين رضا، وبسمة، ومدحت صالح، ونادية رشاد.