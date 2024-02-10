بعدما نشبت مشادة كلامية بين الشاب "محمد" وأشقائه، وبين أبناء عمومته "3 أشقاء ووالدهم"، بسبب خلافات حول ماشية "حمار"، لدخولها قطعة أرض خاصة بأبناء عمومته، ظن أن الخلاف قد انتهى ولن يتجدد، لكن لم تمر 3 أيام حتى تجدد شجار كان هو ضحيته بعد الاعتداء عليه بآلة حادة وسط الشارع بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة.

عقب انتهاء الشاب "محمد" من عمله بـ"محل ألبان"، وخلال وصوله إلى الشارع الذي يقطن به تفاجئ بأبناء عمومته "إبراهيم"، ويحمل أزمة حديد، و"أحمد"، يحمل ماسورة، و"مصطفى"، يحمل عصا، ينتظرونه ويوجهون إليه بعض كلمات السباب حتى نشبت مشاجرة أخرى بينهما، تعدى فيها الـ3 أشقاء على الشاب محمد.

وعند سماع شقيق "محمد" أصوات مشاجرة هرول ناحيتها، ليرى شقيقه في أيدي المتهمين الذين تعدو عليه بالضرب، وحاول إبعاد الضربات والدفاع عن شقيقه لكن لم يستطع حتى أصيب هو أيضا، وسقط شقيقه وسط بركة من الدماء، بعد ضربات متفرقة بالرأس، ولاذ المتهمين بالفرار.

صرخات فزعة من أسرة المجني عليه قطعها صوت شقيق المجني عليه "حد يطلب إسعاف أخويا بيموت"، حاملا شقيقه على كتفه مسرعا به إلى مستشفى الوراق في محاولة لإنقاذه لكن فور وصوله لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبتلقي مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغ بالحادث، تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء مقتل الشاب ثلاثة أشقاء ووالدهم بسبب خلافات حول دخول ماشية خاصة بأسرة المجني عليه قطعة أرض مملوكة لهما.

وعقب ذلك استهدف الأمن المتهمين وتمكن من القبض عليهم وبواجهتهم اعترفوا بالواقعة بسبب الخلاف المشار إليه، وادعو أن يوم الواقعة، تلفظ المجني هليه وأشقاؤه بكلمات السب والقذف، وأنهم كان يدافعون عن أنفسهم.

أُحيل المتهمون إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 1276 لسنة 2023 جنايات أوسيم، وحددت محكمة جنوب الجيزة جلسة 17 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الثلاث أشقاء "إبراهيم وأحمد ومصطفى"، ووالدهما "محمد"، في 23 يناير 2023، بدائرة قسم مركز أوسيم، قتلوا المجني عليه "محمد.غ" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وترصدوا له في المكان الذي أيقنوه سلفا الوصول إليه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول ضرب المجني عليه "محمد" ضربتين استقرت الأولى بمقدمة رأسه والثانية بمؤخرة رأسه عقب سقوط المجني عليه أرضاً بينما اعتدى المتهمان الثاني والثالث عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتل، حيث حازوا وأحزروا أسلحة بيضاء "أزمة ـ فأس ـ ماسورة ـ عصا شوم"، في ارتكاب الجريمة.