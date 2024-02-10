هجوم صاروخي على قاعدة حقل كونيكو الأمريكية شرقي سوريا

شنت جماعة مدعومة من إيران، هجومًا صاروخيًّا على قاعدة حقل «كونيكو» الأمريكية في محافظة دير الزور، شرقي سوريا.



ونقلت وكالة الأناضول، عن مصادر محلية قولها إن الهجوم على حقل الغاز نفذته المجموعات المسلحة المتمركزة غربي نهر الفرات، بعدد من الصواريخ.



ولم يتم الإعلان عمّا إذا أسفر الهجوم عن خسائر في الأرواح، كما لم يدل الجانب الأمريكي بأي تعليق فوري على الهجوم.



والخميس، شنت جماعة مدعومة من إيران أيضا، هجوما على القاعدة الأمريكية في حقل «عمر» النفطي.



وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات وصفتها بـ«الانتقامية» في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات موالية له.



واستهدفت الضربات، بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، منشآت عمليات القيادة والسيطرة ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن الطائرات المُسيرة، والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني، الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف.