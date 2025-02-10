لاتفيا تعتزم تزويد أوكرانيا بمركبات نقل مدرعة

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أعلنت وزارة الدفاع في لاتفيا، اليوم الاثنين، أنها تعتزم تزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات العسكرية للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل.

وقالت الوزارة في بيان إنها طلبت عددا غير معلن من مركبات النقل المدرعة ليتم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية هذا العام.

وفي أغسطس الماضي، طلبت لاتفيا أكثر 200 مركبة مدرعة من شركة "باتريا" الفنلندية المصنعة، وطلبت مجددا 56 مركبة أخرى في نوفمبر 2024.

وأوضحت الوزارة إن الطلبية الجديدة الخاصة بأوكرانيا ليس له تأثير على نطاق وظروف طلبية خاصة بلاتفيا.

وسيتم إنتاج المركبات بشكل أساسي في منشأة إنتاج "باتريا" التي افتتحت في لاتفيا في مايو 2024.

وتشترك لاتفيا في حدود مع روسيا وحليفتها بيلاروس، هي أحد أشد الداعمين لأوكرانيا.