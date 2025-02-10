 نمو الإقراض المصرفي في اليابان بنسبة 3% سنويا خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نمو الإقراض المصرفي في اليابان بنسبة 3% سنويا خلال الشهر الماضي


نشر في: الإثنين 10 فبراير 2025 - 8:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 فبراير 2025 - 8:17 ص

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 3% سنويا إلى 707ر635  تريليون ين (18ر4 تريليون دولار)،  وهو ما جاء متفقا مع نسبة النمو في ديسمبر الذي سجل نموا بمعدل 1ر3% وفقا للبيانات المعدلة.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال يناير بنسبة 3ر3% سنويا إلى 569ر557 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% إلى 138ر78 تريليون ين.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر13% إلى 910ر4  تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 23% خلال ديسمبر. 


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