إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالصف

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أصيب 10 أشخاص بجروح وكدمات بالجسد إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الصف بالجيزة.

البداية جاءت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارا من الخدمات المعينة أعلى الطريق بمنطقة الصف بوجود حادث تصادم ووجود مصابين بالحادث.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية بالخدمات على الطريق مدعومة بسيارات الإسعاف وبالوصول لمكان البلاغ تبين أنه أثناء سير سيارتين على الطريق وبسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة من يد أحد السائقين اصطدم بالأخرى ما تسبب في إصابة 10 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى القريبة لتلقي العلاج اللازم فيما بدأت القوات الأمنية من إزالة مخلفات الحادث لتسيير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها مرة أخرى.