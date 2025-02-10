الخارجية الفلسطينية: حقوق شعبنا وأرضنا ليست للبيع أو المقايضة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه بالضفة بما فيها القدس وقطاع غزة «ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة»، منوهة أن «أية أفكار من هذا القبيل هدفها إطالة أمد الصراع وبقاء نتنياهو في سدة الحكم في إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني ومعاناته والمنطقة واستقرارها».

وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إلى أن «الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو، تحاول التغطية على جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ارتكبتها ضد شعب فلسطين، وفي مقدمتها جرائم التطهير العرقي وتدمير كامل قطاع غزة، والبدء بتطبيق نسخة الدمار على الضفة الغربية المحتلة».

وقالت إن «حكومة الاحتلال تواصل الترويج لشعارات ومواقف منفصلة عن الواقع السياسي وبعيدة عن استحقاقات الحلول السياسية للصراع، حيث تلقفت الحكومة الإسرائيلية فكرة التهجير وتسعى لتنفيذها بقوة الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط أمن واستقرار دول المنطقة والعالم».

وطالبت الوزارة بـ«جرأة دولية عالمية» في مواجهة هذه السياسة الاستعمارية العنصرية، وعدم الاكتفاء ببيانات الرفض والتحذير، والعمل على تفعيل مجلس الأمن الدولي كي يأخذ دوره الطبيعي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتصدي لمهامه في حفظ السلم والأمن الدوليين.

والأحد، قال ترامب في تصريحات خلال حديثه للصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية، إنه ملتزم بشراء قطاع غزة وامتلاكه، مدعيا أنه لم يبق شيء للعودة إليه في غزة، وأنها غير آمنة مطلقا، في إشارة إلى الدمار الذي لحق بها جراء الغارات الإسرائيلية.