تخوض النجمة الشابة دعاء حكم، السباق الدرامي الرمضاني 2025 بمسلسلين، يحمل كل منهما طبيعة مختلفة، وينتميان إلى زمنين مختلفين، الأول هو مسلسل "سيد الناس" ينتمي للدراما الشعبية، والثاني مسلسل "النص" وهو دراما كوميدية.

تجسد دعاء حكم في مسلسل "سيد الناس" مع النجم عمرو سعد، شخصية "وزة"، الفتاة الاستعراضية التي تجد نفسها وسط صراع محتدم تتشابك فيه المصالح والعلاقات، وتؤثر بشكل مباشر على حياة البطل "جارحي" الذي يقوم بدوره النجم عمرو سعد، والذي يواجه بعد وفاة والده لغزًا غامضًا يتمثل في مفتاح يحمل سرًا مجهولًا، وإرث غير متوقع يقوده إلى مواجهة ماضٍ يطارده بأعداء لا يعرفون الرحمة، وسط دائرة من الخداع والمكائد.

المسلسل من تأليف الكاتب والإعلامي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته عمرو سعد وإلهام شاهين.

أما في مسلسل "النٌص"، فتنتقل دعاء حكم إلى عالم مختلف تمامًا، حيث تدور الأحداث في مطلع العشرينات من القرن الماضي، وتجسد شخصية مساعدة راقصة شهيرة تعيش في زمن يعجّ بالتحولات السياسية والاجتماعية، ويستلهم المسلسل قصته من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، ويروي حكاية لص محترف يدعى "عبد العزيز النٌص"، يقرر التوبة عن السرقة، لكنه يجد نفسه أمام خيار غير متوقع عندما يقرر توظيف مهاراته لمقاومة الاحتلال الإنجليزي، عبر تشكيل مجموعة من النشالين يتحولون إلى أبطال شعبيين في مواجهة سلطة المحتل.

العمل من تأليف عبد الرحمن جاويش وسارة هجرس، وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولته أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد.

كما تنتظر دعاء حكم عرض أولى تجاربها الكوميدية من خلال مسلسل "للأذكياء فقط"، حيث تؤدي دور خبيرة مكياج، تجد نفسها وسط سلسلة من المفارقات الكوميدية، ضمن قصة تدور حول شاب جامعي يحاول اختراع علاج لمرض نادر، بينما يقع في حب زميلته، ما يدخله في سلسلة من المواقف الطريفة.

العمل من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة رنا رئيس وكريم عفيفي.