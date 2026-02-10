محافظ الشرقية يتابع تطوير شوارع الزقازيق وصيانة الكباري بتكلفة 51 مليون جنيه

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة الشوارع الرئيسية بمدينة الزقازيق، والتي تشمل شوارع "سعد زغلول – الجلاء – الجيش"، بتكلفة تقديرية تبلغ 51 مليون جنيه.

وأكد الأشموني، أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع المراكز والمدن، مع التركيز على فتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية للكبارى لضمان سلامتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للصيانة والإصلاح بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لجميع المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، لضمان انتظام سير الأعمال ومعدلات التنفيذ، وإزالة أي معوقات قد تعيق دخول هذه المشروعات الخدمة وفق الجدول الزمني المحدد.

وتابع المحافظ مع المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل بالشرقية، سير الأعمال في الشوارع الرئيسية؛ حيبث شملت الأعمال الجارية بشارع سعد زغلول الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 1.6 كيلو متر من إجمالي 2.5 كيلو متر، بتكلفة 25 مليون جنيه، ضمن ثلاث مراحل شملت توسعة الطريق، رصفه، وتركيب بلاط إنترلوك للأرصفة، ونقل أعمدة الإنارة لتسهيل الحركة المرورية.

وفي شارع الجلاء بدأت أعمال التطوير والرصف على طول 6 آلاف متر مسطح، بتكلفة 12.5 مليون جنيه، وتم الانتهاء من أعمال الكشط ووضع الطبقة الإسفلتية في 250 متر مربع، مع رفع كفاءة الشوارع المتفرعة، وفي شارع الجيش "الحلقة" تم البدء بأعمال الكشط وإزالة الأسفلت المتهالك بطول 1 كيلو متر، بتكلفة 13.5 مليون جنيه، ضمن خطة توسيع ورفع كفاءة الشوارع الداخلية.

وأكد المحافظ ضرورة التنسيق المستمر بين إدارة المرور والشركات المنفذة لتنظيم الحركة المرورية أثناء الأعمال، وفتح الطرق أمام السيارات، مع الالتزام بالمواصفات القياسية والجدول الزمني.

وفي إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين، تشهد الكباري بنطاق الزقازيق أعمال صيانة وإصلاح ورفع كفاءتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وتشمل كباري "الصاغة – بردين – أبو الأخضر – والمشروع"، لضمان سلامة الحركة المرورية أمام السيارات.