قمة أوروبية تبحث في فرساي كيفية وقف إطلاق النار في أوكرانيا

يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة غير رسمية بقصر فرساي التاريخي القريب من باريس، اليوم الخميس، كيفية توفير الظروف لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- مشيرا إلى

اتصال هاتفي استمر ساعة بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق اليوم- إن شروط وقف إطلاق النار التي اقترحها بوتين "غير مقبولة" للأطراف المعنية.

وقال ماكرون قبل دخول قصر فرساي لحضور القمة: "السؤال هنا هو: هل السيد بوتين مستعد للانخراط مجددا وبنزاهة، وطرح شيء؟"، مضيفا إنه سيتحدث مع بوتين مجددا خلال الساعات المقبلة.

ومن جانبه، جدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل حديثه عن تشاور زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل لوقف إطلاق النار.