اليونيسف وأطباء بلا حدود تدينان ما تردد عن هجوم على مستشفى بأوكرانيا

أدانت منظمتا اليونيسف وأطباء بلا حدود مساء الأربعاء ما تردد عن هجوم روسي على مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: "أشعر بالرعب من الهجوم الذي ترددت عنه أنباء اليوم (الأربعاء) على مستشفى للولادة في ماريوبول بأوكرانيا، وهو الهجوم الذي قيل إنه ترك أطفالا صغارا ونساء في المخاض مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة. لا نعرف حتى الآن عدد الضحايا ولكننا نخشى الأسوأ".

وأضافت: "يؤكد هذا الهجوم، إذا تأكد وقوعه، على الخسائر المروعة التي تلحقها هذه الحرب بأطفال أوكرانيا وعائلاتها. في أقل من أسبوعين، قتل ما لا يقل عن 37 طفلا وجرح 50 آخرون، في حين فر أكثر من مليون طفل من أوكرانيا إلى الدول المجاورة".

كما أصدرت منظمة أطباء بلا حدود بيانا قالت فيه: "نشعر بالرعب لسماع تقارير تفيد بأن مجمع مستشفيات بما في ذلك جناح للولادة في ماريوبول قد تعرض للقصف في هجوم اليوم. بينما لا نستطيع تأكيد أن هذا كان هجوما مستهدفا، نعلم من موظفينا أن المنازل والمستشفيات قد تضررت خلال القتال خلال الأيام الماضية".

وأضاف: "مع استمرار القصف النشط والمعارك النارية والقصف الجوي في ماريوبول، أصبح السعي للحصول على الرعاية الصحية صعبا بشكل متزايد، خاصة بالنسبة للأمهات الحوامل وكبار السن الذين يعانون من محدودية في تحركاتهم".

وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا بمهاجمة مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقطع فيديو عبر موقع تويتر أظهر العديد من أجنحة المستشفي وقد تعرضت لتدمير كامل.

وأصاب مقذوف، أو أكثر، أو قنابل، ساحة مجمع المستشفى، وفقا للفيديو. وتسببت قوة الانفجار في تحطم النوافذ كما دمرت الأثاث والأبواب. وقد تناثر الحطام في المنطقة المحيطة بالمبنى.

ولم يرد على الفور تعليق من الجيش الروسي، إلا أن موسكو نفت بشكل متكرر مهاجمة أهداف مدنية.

وكتب زيلينسكي: "هجوم للقوات الروسية على مستشفى للولادة. هناك أشخاص وأطفال تحت الأنقاض".

وأوضح بافلو كريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية في دونيتسك أوبلاست، أن 17 من السيدات الحوامل والموظفين أصيبوا في الهجوم.

وأضاف كريلينكو أن ألفا و207 من المدنيين في ماريوبول فقط لقوا حتفهم حتى الآن منذ بدء العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.