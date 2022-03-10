الأهلي يهزم طلائع الجيش ويتصدر المرحلة الثالثة بدوري محترفي اليد مؤقتًا

حقق الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة طارق محروس فوزًا ثمينًا على طلائع الجيش بنتيجة 31/23 ، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة الثالثة والأخيرة بدوري المحترفين.

وسيطر رجال يد الأهلي على جميع مجريات المباراة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى، حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة 13/12، قبل أن يوسع فارق النقاط في الشوط الثاني وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 31/23.

بتلك النتيجة، تصدر الأهلي جدول ترتيب المرحلة الثالثة والأخيرة مؤقتًا برصيد 7,5 نقاط في انتظار مباراة الزمالك وسبورتنج اليوم، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة ال 2,5 في المركز الرابع والأخير.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة القادمة مع غريمه التقليدي الزمالك غدًا الجمعة في الخامسة مساًء، بينما يواجه طلائع الجيش فريق سبورتنج في نفس اليوم في الثانية والنصف ظهرًا.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري المحترفين لرجال كرة اليد في الموسم الماضي، بعد منافسه قوية مع غريمه التقليدي الأهلي.