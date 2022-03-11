النيابة تطلب تحريات حريق شقة منطقة الإبراهيمية في الإسكندرية

قررت، نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الخميس، ندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لمعاينة أثار موقع الحريق الذي نشب بشقة سكنية، كائنة في الطابق السابع بالعقار رقم 5 شارع الحجاز، المتفرع من شارع لاجيتية، منطقة الإبراهيمية، وذلك إثر حدوث ماسٍ كهربائي، وطلبت سرعة مدها بتحريات المباحث، وأقوال شهود العيان حول ملابسات حدوث الحريق.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، وإدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، حول نشوب حريقًا في شقة سكنية، كائنة في نطاق حي وسط، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وبانتقال الشرطة، رفقة 6 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي أجزاء العقار، فيما أرجع الفحص الأولي نشوب الحريق إلى إثر حدوث ماس كهربائي.

وتم إخراج سكان الشقة محل الحريق والشقق المجاورة؛ حفاظًا على سلامتهم، وجرى وضع سياج تأميني في محيط العقار، وقطع المرافق "الغاز، المياه، الكهرباء" عنه؛ لحين انتهاء عملية التبريد، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.