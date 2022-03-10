التضامن: بناء 3000 منزل في سكن كريم من أصل 32 ألفا ضمن مبادرة حياة كريمة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم توقيع ٤ بروتوكولات، اليوم، بقيمة ٦٠٠ مليون جنيه، للعديد من المشروعات منهم مشروع «سكن كريم»، حيث سيتم تنفيذ ٣٢ ألف سكن كريم تحت مظلة حياة كريمة، وتنفيذ مشروعات خضراء فى مجال الزراعة والبيئة، ومبادرة فى أسوان لتنفيذ قريتين منتجين فى مجال الزراعة والإنتاج الحيوانى والحرفى.

ولفتت إلى بناء ٣ آلاف منزل فى سكن كريم من أصل ٣٢ ألف منزل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق مع صناع الخير، مؤكدة أن المبادرة منهج حياة ترسمه قلوب تقهر المحن، مشيرة إلى أن البناء ياخذ وقت حتى يصبح مستدام.

وأضافت أن جدران معابد الأقصر تشهد توثيق وتجارب فكر ومنهجية البناء القدماء المصريين، مؤكدة أن الاستدامة مربوطة بفكرة الخلود عند الفراعنة، ونحن نجنى من ثروات ٧ آلاف سنة، قائلة: «تشهد جدران المعابد التعاون الوثيق بين الرجل والمرأة، وبدعم الرجل للمرأة».

وتابعت: هناك نهضة حقوقية تصعد فى سماء مصر وحقوق البيئة، والأطفال والشباب والمسنين وذوى الهمم.

وأشارت القباج إلى أن القطاع الخاص والمجتمع المدنى لهم وقفة وطنية مع الدولة للنهوض، والمجتمع ينهض بمختلف الطرق مابين الحوكمة والشفافية والمساءلة والمسئولية المجتمعية والمبادئ الحاكمة تحتم علينا حماية حقوق العاملين.

ولفتت إلى أن التنمية تحكمها العدالة والمساواة والشمول، مؤكدة أن هناك ٥٣ ألف مؤسسة أهلية مسجل منهم ٣٤ ألفا.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، قبل قليل، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومشاركة عدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبري المؤسسات الاقتصادية المصرية.