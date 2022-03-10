إيسترن كومباني يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المحلة

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومباني الرياضي تدريباته اليوم الخميس، تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفني، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على إنبي في المباراة الأخيرة في الدوري ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومباني مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس.

كما تم عمل تقسيمة للاعبين في المران شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا للمباراة القادمة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة علاء عبد العال إلى وصول الفريق لأفضل شكل فني و بدني لإستمرار النتائج الإيجابية.

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة غزل المحلة في دور الـ32 من كأس مصر و المقرر لها يوم 13 من الشهر الجاري.