ابتكار طبق طائر يمكن استخدامه لتنقل الأشخاص

تخيل أن تذهب إلى عملك أو حتى للتريض بطبق طائر يُقلع عموديا ويحلّق بك بعيدا عن زحام المرور.



هذا هو حلم ستيفن تيبيتس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركة «زيفا»، وهى شركة ناشئة تتخذ من تاكوما فى ولاية واشنطن الأمريكية مقرا لها. وقد نجحت مركبتها النموذجية فى الآونة الأخيرة فى الإقلاع العمودى الكامل.



وقال تيبيتس متحدثا عن المركبة: «إنها أكتوكوبتر»، فى إشارة إلى المحركات الثمانية (أربعة فى الأعلى وأربعة أخرى من الأسفل) التى تحرّك المركبة التى تعمل على البطاريات، وفقا لقناة العربية.



وقال تيبيتس، وهو مهندس ومتدرب على الطيران: «العملاء الذين نستهدفهم الآن هم أفراد الإسعافات الأولية والمسعفين الذين يكونون فى حاجة إلى الوصول لمكان حادث ما لعلاج الضحايا بأسرع ما يمكن».



وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عبرّت أيضا عن اهتمامها بهذا الاختراع. وتابع: «تواصل معنا أيضا عدد من الأثرياء الذين يرغبون فى الطيران من منازلهم المطلة على ضفاف بحيرة إلى المدينة، أو الإقلاع من على متن يخوتهم».



وتهدف «زيفا» فى نهاية المطاف إلى أن تكون هناك مركبة طائرة فى كل مرآب سيارات.



ومن المرجح أن يكون سعر الطبق الطائر البالغ نحو 250 ألف دولار بعيدا عن متناول معظم العملاء فى الوقت الراهن، لكن جوربير سينج، مدير قسم التكنولوجيا بالشركة متفائل بالمستقبل.



وقال سينج: «مع استمرار تحسن تكنولوجيا البطاريات، ستتحسن هذه المركبة وستصبح قادرة على فعل المزيد مستقبلا».