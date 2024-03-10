منظمة سي آي الإغاثية الألمانية تنقل 144 لاجئا من عرض المتوسط إلى ميناء إيطالي

نقلت منظمة "سي آي" الإغاثية الألمانية أكثر من 140 لاجئا من عرض البحر المتوسط إلى ميناء مدينة ريجيو كالابريا الواقعة جنوب إيطاليا.

ورست السفينة "سي آي4" اليوم الأحد في ميناء المدينة الواقعة على المضيق البحري بين صقلية والبر الإيطالي بعد مهمة استمرت على مدار أسبوعين ونصف الأسبوع في البحر.

وحسب تصريحات متحدث، فإن أغلب هؤلاء المهاجرين ينحدرون من سوريا والصومال؛ وتم انتشال هؤلاء المهاجرين في الأيام الماضية من على متن قوارب كانت تقلهم من أفريقيا إلى أوروبا عبر الطريق الخطر في البحر المتوسط.

وتقوم السلطات الإيطالية الآن بدراسة الإجراءات المزمع اتخاذها مع هؤلاء المهاجرين الذين يبلغ عددهم 144 شخصا من 14 دولة. وحسب بيانات الإدارة المحلية المختصة، من المقرر توزيع هؤلاء اللاجئين على مراكز إيواء مختلفة.

وأضافت الإدارة أنه سيتم بحث ما إذا كان سيتم احتجاز السفينة في الميناء، كما حدث مع عدة مهام سابقة بشكل متكرر.

في البداية، كانت السلطات الإيطالية كلفت سفينة "سي إيه 4" بالتوجه إلى مدينة أنكونا الواقعة على بعد مسافة كبيرة بالفعل على ساحل البحر الأدرياتيكي.

يذكر أن "سي آي" تعد من واحدة من منظمات إغاثية مختلفة تعمل في مجال تقديم المساعدة للاجئين في البحر المتوسط منذ أعوام.

ويتكرر وقوع كوارث قاتلة أثناء عبور المتوسط على متن قوارب تكاد تكون صالحة للإبحار.