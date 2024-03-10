هيئة العاصمة الجديدة بإندونيسيا: تصميم العاصمة يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الأخضر

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قالت هيئة العاصمة الإندونيسية الجديدة "نوسانتارا"، إن تصميم العاصمة الجديدة، الذي يتم تطويره حاليا في إقليم كاليمانتان الشرقية، يتوافق مع العديد من المبادئ المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.

وأضاف المتحدث باسم هيئة العاصمة الجديدة "نوسانتارا" تروي بانتو في جاكرتا، اليوم الأحد، أنه تم تصميم العاصمة الجديدة وفقا لمبادئ الاقتصاد الأخضر، وفقا لوكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وأشار إلى أن مبادئ الاقتصاد الأخضر تشمل الانسجام مع الطبيعة.

وفي هذا السياق، تتصور الحكومة الإندونيسية توافر أكثر من 65% من موقع تطوير نوسانتارا كمساحات خضراء.

وأوضح أنه من المتوقع أن تعطي العاصمة المستقبلية الأولوية لاستخدام المصادر الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجاتها من الطاقة.