 إصابة واعتقال.. تفاصيل أولية عن اصطدام سيارة ببوابة قصر بكنجهام بوسط لندن - بوابة الشروق
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إصابة واعتقال.. تفاصيل أولية عن اصطدام سيارة ببوابة قصر بكنجهام بوسط لندن

وكالات
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 1:09 م | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 1:09 م

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، القبض على رجل بعد أن اصطدمت سيارة ببوابة قصر بكنجهام بوسط لندن.

وأظهرت صور مشوشة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة عند البوابة الأمامية للقصر. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن شاهد قوله إنه سمع «دويًّا قويًّا».

وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وفق وكالة رويترز.

وذكرت شرطة لندن في بيان: «اعتقل أفراد الشرطة المسلحون رجلا في المكان للاشتباه في ارتكابه ضررًا جنائيًّا. ونقل إلى المستشفى. ولم ترد بلاغات عن وقوع إصابات.. والتحقيقات جارية لمعرفة الملابسات».

وقال قصر بكنجهام، إنه لم يكن هناك أحد من العائلة المالكة مقيما فيه وقت وقوع الحادث، ويجري إصلاح البوابة.


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