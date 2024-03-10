اتهامات لوزيرة الصحة البريطانية لعدم معالجة مشكلة السمنة

تم توجيه اتهامات لوزيرة لصحة البريطانية، فيكتوريا أتكينز؛ لعدم معالجة مشكلة السمنة.

وقالت الوزيرة، فى ردها على تلك الاتهامات إنها تعمل على استراتيجية وقائية، تهدف إلى منع المواطنين من الإصابة بالأمراض، التي تشمل السمنة، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الأحد.

واقترحت أتكينز، تحميل تطبيق "خدمة الصحة الوطنية’"، الذي يمكن أن يساعد الأشخاص على تحمل مسؤولية الحفاظ على صحتهم.

وأضافت الوزيرة، في برنامج صنداي مع لورا كينسبرج، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": «أنا في منصبي منذ 3 أشهر الآن وسأضع خلال الأسابيع المقبلة استراتيجية وقائية، ستشمل بالطبع السمنة».