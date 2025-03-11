بالتزامن مع مظاهرات حاشدة ضد ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتُقل وبدأت إجراءات ترحيله، وتفاخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، أصدر قاض بمحكمة جنوب نيويورك أمرا بـ"وقف إجراءات ترحيل محمود خليل "حفاظا على الاختصاص القضائي في نظر التماس عدم الترحيل".

وجاء في القرار الذي صدر من القاضي چيسي فورمان أنه "حتى صدور حكم بشأن هذا الالتماس؛ يقرر القاضي "منع ترحيل محمود خليل" وذلك "احتراما للاختصاص الحصري للمحكمة بنظر أمر الترحيل بمجرد اتصالها بالدعوى".

ونظمت جماعات طلابية ويسارية وحقوقية أمريكية من انتماءات مختلفة مظاهرات حاشدة في نيويورك إعلانا للتضامن مع محمود خليل ورفضا لإجراءات اعتقاله وتهديدات ترامب بترحيل المزيد من النشطاء "المعادين للسامية".

ويفتح القرار القضائي مسارا للمواجهة مع البيت الأبيض، مما يطرح تساؤلات عما إذا سيحترم ترامب المحاكم أم سيتحداها.

ترامب يتفاخر والبيت الأبيض يقول "شالوم"

وتفاخر ترامب بالقبض على الطالب الفلسطيني، زاعما أنه مؤيد لحماس "في أعقاب الأوامر التنفيذية التي وقعها " مضيفا أنه "سيعثر على هؤلاء المتعاطفين مع ما أسماه بـ"الإرهاب" ونلقي القبض عليهم ونرحلهم من بلادنا ولن يعودوا مرة أخرى أبدًا "، على حد قوله عبر منصة "تروث سوشيال".

وقال ترامب: تماشيًا مع الأوامر التنفيذية التي وقعتها سابقًا، تفخر إدارة الهجرة والجمارك (ICE) بالقبض على محمود خليل، وهو طالب أجنبي متطرف مؤيد لحماس في حرم جامعة كولومبيا.

واستطرد: هذا أول اعتقال من بين العديد الذي سيأتي لاحقًا. نحن نعلم بالمزيد من الطلاب في كولومبيا وفي جامعات أخرى عبر البلاد ممن انخرطوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب، ومعادية للسامية، ومعادية لأمريكا، ولن تتسامح إدارة ترامب مع ذلك.

وزعم: العديد منهم ليسوا طلابًا، بل هم محرضون مدفوعو الأجر. سنعثر على هؤلاء المتعاطفين مع الإرهابيين، ونقبض عليهم، ونرحلهم من بلدنا دون عودة أبدًا.

ثم وجه حديثه إلى النشطاء الفلسطينيين قائلا: إذا كنت تدعم الإرهاب، بما في ذلك ذبح الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، فإن وجودك يتعارض مع مصالحنا الوطنية والخارجية، وغير مرحب بك هنا.

واختتم: نتوقع من جميع الكليات والجامعات الأمريكية الامتثال.

أما البيت الأبيض فقد نشر تدوينة على موقع X يتفاخر فيها باعتقال محمود خليل ويستهلها بعبارة "شالوم محمود" متهما إياه بمعاداة السامية.

اعتقال مشكوك في قانونيته

واعتقلت السلطات الأمريكية طالب الدراسات العليا الفلسطيني محمود خليل، الذي لعب دورا بارزا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك، وذلك في إطار حملة أكلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد بعض النشطاء المناهضين لإسرائيل.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي أن خليل اعتُقل بتهمة "قيادة أنشطة متماشية مع حماس"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الأنشطة أو الأدلة التي تستند إليها التهمة.

وجاء اعتقال خليل الطالب في كلية الشؤون الدولية والعامة بالجامعة، على يد عملاء وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مساء السبت الماضي وفقا لما أعلنته نقابة عمال الطلاب في كولومبيا في بيان رسمي.

ووقع حوالي مليون شخص من بينهم مسئولون أكاديميون ومحامون وحقوقيون وأعضاء في الحزب الديمقراطي عريضة إلكترونية للإفراج عن محمود خليل، كما بدأت جهود تطوعية واسعة للدفاع عنه.