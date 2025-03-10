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ينتظر عشاق كرة القدم، موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان، التي تجمعهما في بطولة دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025.

ويحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفربول الإنجليزي، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة باريس القادمة أمام ليفربول، يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب آنفيلد (معقل الريدز).

هذه المواجهة الحاسمة، تعد من أبرز المباريات التي يخوضها باريـس خارج الأرض، علمًا بأنه حقق أرقام مذهلة على ملاعب المنافسين.

أبرز أرقام باريس سان جيرمان في مواجهاته خارج الأرض قبل قمة ليفربول القادمة.

خاض باريس سان جيرمان 22 مباراة خارج أرضه في جميع البطولات، حقق خلالهم الفوز في 17 مواجهة، وتعادل في ثلاثة وتلقى هزيمتين فقط، الأولى أمام أرسنال أما الثانية فكانت على يد بايرن ميونخ.

ويستهدف الفريق الباريسي تحقيق الفوز على ليـفربول في اللقاء القادمة، من أجل خطف بطاقة التأهل لدور ربع نهائي دوري الأبطال.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في فرنسا، حُسمت لصالح ليـفربول بنتيجة 1-0.